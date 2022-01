Hoy Estado de México – enero 20, 2022

Josie King, de Devon, Inglaterra, decidió registrar a su hijo con el nombre de Lucifer, lo que le ha valido severas críticas en las redes sociales.

La chica contó en TikTok que había decidido llamar a su bebé recién nacido Lucifer, desatando la polémica en las redes sociales.

De acuerdo con la joven madre, Lucifer es un «bebé milagroso», pues nació después de haber perdido a 10 hijos, por lo que no lo esperaba, y aseguró que el nombre nada tiene que ver con la religión.

De acuerdo con la Biblia, Lucifer es el nombre del ángel caído que se convirtió en Satanás.

King de 27 años, dio una entrevista a un programa de Radio, en el que dijo que los ataques en redes sociales no han dejado de parar, y le han comentado que se irá al infierno y está condenando a su hijo a una vida de bullying y acosos.

«Miré miles de nombres de bebés y no fue una decisión que tomé a la ligera porque sabía que era el último hijo que podría tener. Me gustan los nombres que me gustan, puede que no sea adecuado para otras personas», indicó la madre.





Dijo que aunque la gente siempre tendrá una opinión, no puede escucharlos porque no es su hijo y no es su vida.

“Creo que es realmente malo que un bebé de siete meses sea criticado y acosado por su nombre. Ahí es cuando debemos recordar que la sociedad es el problema, no nuestras elecciones personales», indicó.

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), el nombre Lucifer significa “príncipe de los ángeles rebelados” y “hombre soberbio, encolerizado y maligno”.