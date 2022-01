Hoy Estado de México – enero 17, 2022

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, informó que dio positivo a COVID-19.

En conferencia de prensa virtual, el mandatario reveló que la víspera se realizó una prueba PCR la cual salió positiva.

Reveló que se encuentra aislado en su domicilio y aseguró que su estado de salud es óptimo, por lo que seguirá trabajando desde casa.

«Quiero informar que me hicieron una prueba PCR y salí positivo a coronavirus, estoy en mi casa, la casa de ustedes trabajando, no tengo ningún síntoma por el cual esté alterada mi salud, me siento muy bien, estoy oxigenando bien, temperatura bien, estoy tomando los medicamentos propios para las secuelas muy leves de este padecimiento».

El mandatario indicó que la sociedad debe atender los protocolos sanitarios para reducir al mínimo la posibilidad de contagios de coronavirus.

«Hay que cuidarnos más, no bajar la guardia, hay muchas personas que tenemos que seguir trabajando del diario inclusive en este momento aquí confinado en mi hogar y todo por zoom y lo hacemos con el ánimo de que las cosas sigan mejor».

Cabe recordar que en mazo del 2020 el gobernador de Puebla dijo que la cura para el coronavirus era un buen mole de guajolote.

“Yo vengo a vacunarme a Ajalpan, en contra de este organismo. Me dijeron que la vacuna que ya se descubrió en contra del coronavirus es un plato de mole de Guajolote. Vamos nosotros a echarnos un plato de vacuna contra ese virus que atenta contra el mundo”, dijo en aquel entonces el mandatario.