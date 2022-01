Hoy Estado de México – enero 19 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, entre risas, que “ya es un avance” el hecho de que la UNAM vaya a decidir si regresa o no a las clases presenciales.

“Ya hasta celebro que la UNAM dio a conocer que va a empezar a analizar, va a empezar a revisar si conviene el regreso a clases presenciales, ya es un avance, ya es un avance”, indicó.

Aunque reconoció que las comparaciones no son buenas, el mandatario comparó a la UNAM con el Colegio Militar, donde asegura que no se interrumpieron las clases presenciales a pesar de la pandemia de COVID-19.

“No dejaron los del Colegio Militar de impartir clases, no se cerraron los planteles; cuidaron con un protocolo de salud y no se interrumpieron las clases. No estamos hablando de ahora sino de todo el tiempo, y no hubo problemas mayores, se cuidó a los alumnos”, indicó durante la conferencia mañanera.

cabe recordar que este martes la Universidad Nacional Autónoma de México informó que será hasta el próximo 24 de enero cuando decida sobre el regreso a clases presenciales.