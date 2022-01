Hoy Estado de México-enero 22, 2022

A partir del lunes 24 de enero y hasta el miércoles 26, se aplicarán segundas dosis de la vacuna anticovid a menores de 15 a 17 años de edad, así como a personas rezagadas, y aquellos jóvenes nacidos en 2007 que cumplirán 15 años en este 2022, y rezagados de 12 a 17 años con alguna comorbilidad.

Además, del próximo 27 y hasta el 29 de enero, se aplicarán primeras y segundas dosis a personas rezagadas mayores de 18 años; segundas dosis con el biológico Sputnik V componente II, AstraZeneca y SINOVAC; así como primera dosis con AstraZeneca.

Las personas de 15 a 17 años como los nacidos en 2007 y los de 12 a 17 años con alguna comorbilidad, deberán mostrar comprobante de primera dosis en Ecatepec, acta de nacimiento, CURP, y expediente de vacunación impreso, mismo que se puede descargar en el sitio web mivacuna.salud.gob.mx.

Los mayores de 18 años deberán presentar identificación oficial INE, comprobante domiciliario, y el de primera dosis, así como expediente lleno.

El horario será de 9:00 a 17:00 horas según este calendario:

Cabe recordar que la vacuna no tiene costo alguno y es segura, por lo que no se recomienda pernoctar o llegar de madrugada a las sedes y en medida de lo posible no hacer filas o generar aglomeraciones a fin de evitar riesgos de contagio, se recomienda acudir desayunados y si se está en tratamiento médico seguirlo al pie de la letra.

Autoridades llaman a que menores acudan en compañía de un adulto de preferencia padre, madre o tutor.

Se exhorta a la ciudadanía a continuar con las medidas de higiene preventivas, aún si ya fueron vacunados, como uso correcto de cubrebocas, caretas, lavado de manos frecuente y conservar la sana distancia.