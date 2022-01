Jesús Hernández – enero 17, 2022

La Secretaría de Relaciones Exterior anunció cambios en 16 embajadas de México en el mundo, entre las que destacan la postulación del presidente Andrés Manuel López Obrador de dos ex gobernadores priistas y quienes recientemente acaban de concluir su gestión en sus entidades, luego de que perdieran ante el partido Morena.

Se trata del ex gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa, y de su homóloga de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, quienes no pudieron retener sus entidades a favor de su partido, el Revolucionario Institucional, el pasado 06 de junio, y en su lugar, hubo una transición a favor de los candidatos del partido del presidente, Layda Sansores y Alfonso Durazo, respectivamente.

En el caso de Carlos Miguel Aysa, fue propuesto para ocupar la titularidad de la Embajada de México en República Dominicana, mientras que Claudia Pavlovich sería la responsable del consulado de nuestro país en Barcelona.

Entre las designaciones de los nuevos embajadores que postuló el presidente mexicano ante el Senado de la República, para su aprobación, también se encuentran los de:

Amparo Anguiano, actualmente directora general para África, Asia Central y Medio Oriente de la SRE, a la embajada de México en Rumania.

Laura Beatriz Esquivel, multipremiada escritora y exdiputada federal, a la embajada de México en Brasil.

Bruno Figueroa, actual embajador en la República de Corea, a la embajada de México en Portugal.

Leopoldo de Gyves, dirigente político y social de amplia trayectoria, como embajador de México en la República Bolivariana de Venezuela.

Pablo Monroy Conesa, actualmente consultor jurídico adjunto “A” en la Cancillería, como embajador de México en la República del Perú.

Marcos Moreno Báez, actualmente comisionado de la SRE en la Secretaría de Gobernación, al Consulado General de México en Nogales.

Norma Pensado, actual embajadora de México en la Federación de Rusia, a la embajada de México en Dinamarca.

Carlos Peñafiel, actual embajador de México en la República Dominicana, a la embajada de México en Corea.

María Victoria Romero, actual coordinadora para G20, MIKTA y Temas Políticos con Países de Europa de la SRE, a la embajada de México en Azerbaiyán.

Pedro Agustín Salmerón, doctor en Historia por la UNAM y experto en Historia de México, a la embajada de México en Panamá.

Alfonso Suárez del Real, actual jefe de oficina de la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, quien fungirá como titular en la Oficina de Enlace de México en Estrasburgo.

Eduardo Villegas Megías, actual coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, a la embajada de México en la Federación de Rusia.

Guillermo Zamora, escritor y periodista de larga trayectoria, a la embajada de México en Nicaragua.

Carolina Zaragoza Flores, quien fungió recientemente como directora general de Servicios Consulares, a la embajada de México en Irlanda.

Las designaciones generaron, de inmediato, reacciones al interior del PRI, pues el dirigente nacional, Alejandro Moreno, señaló que la militancia de los exgobernadores está sujeta a los estatutos del partido, por lo que, de aceptar la propuesta del gobierno emanado de Morena, estarían incumpliéndolos, lo que les provocaría sanciones internas, como la expulsión.

“Las oportunidades que da el PRI deben corresponderse con buen trabajo y resultados, pero también con lealtad a México y a los mexicanos. Que no quede duda, estaremos atentos a la decisión que tomen y actuaremos en consecuencia”, sentenció.

La invitación que el Gobierno de México hizo a los ex mandatarios priistas no es la primera, ya que también lo hizo con el ex gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, aunque tras los amagos del PRI, renunció a esta postulación.