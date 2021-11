Hoy Estado de México – noviembre 21, 2021

Tras la trágica muerte de Octavio Ocaña, mejor conocido como Benito Rivers, su novia Nerea Godínez comenzó a compartir fotos y videos del actor, incluso reveló el momento en que el actor pidió su mano.

El compartir detalles de su vida íntima con el actor le ha traído varias críticas a la novia del actor de “Vecinos”, pues algunos de los fans de Benito la tachan de aprovechada y que quería sacar provecho de la fama y dinero del histrión.

Debido a que ha sido tachada de “solo buscar fama”, la novia de Octavio Ocaña decidió cerrar su cuenta de Instagram.

«Ya no aguanto yo. Yo sé que tengo que ignorar a todo este tipo de personas, me lo ha dicho mucha gente, pero ya no puedo y mucho menos puedo quedarme callada, entonces pues voy a dejar de subir cosas por un rato y de salir en prensa y todo porque ya no puedo más», dijo en un video la joven que estaba comprometida con Octavio.