Jesús Hernández – julio 29, 2021

Una mujer, identificada como Alejandra Beatríz, presunta integrante de la familia que causó la muerte a pedradas y puñaladas del perro Silver en Tlalnepantla, aseguró que el video fue manipulado a conveniencia de quienes lo difundieron en redes sociales y quienes estarían incitando a las personas a acudir a su vivienda de la colonia Santa María Tlayacampa para intentar lincharlos.

“El día de ayer (antier) tuvimos que salir mi esposo, mi cuñada y yo a calmar esta situación, mis hijos se encontraban solos en el domicilio y aun así las vecinas incitaron a la violencia. Las patrullas que llegaron querían tirar la puerta, mis hijos fueron liberados de estas personas en la madrugada, ellos pudieron salir, los policías no lo permitían; con las armas, los amenazaban. Tengo mucho miedo porque con engaños metieron a mi cuñada y a mi esposo a la Fiscalía de Tlalnepantla y es la hora en que no me pueden dar información. Debido a que yo estaba preguntando el estado en el que estaban mis hijos, yo no fui ingresada a esta fiscalía y es ahora que pido, levanto mi voz y pido que tengan empatía de nuestra situación, que no solo se dejen llevar por 90 segundos”, refirió la mujer a través de un video subido a redes sociales.