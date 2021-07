Hoy Estado de México – julio 26, 2021

Marysol López, organizó un baby shower por la próxima llegada de su bebé, al que ninguno de sus invitados asistió.

Literal la dejaron como “novia de pueblo” en su fiesta de Baby Shower, por lo que triste y decepcionada publicó en su cuenta de Facebook que regalaba la comida que había preparado.

Esta triste historia sucedió el pasado sábado en Mazatlán, Sinaloa, donde Marysol López, invitó a todos sus vecinos y contactos en Facebook en Mazatlán, Sinaloa, a su fiesta de baby shower, pero ninguno asistió.

El patio de la casa de Marysol se quedó con los globos y las mesas adornadas con manteles rosas, por lo que la mamá publicó en su cuenta de Facebook.

“Quienes gusten venir a comer no importa que no traigan regalo solo no deseo que se quede la comida”

“Me dejaron como novia de rancho vestida y alborotada en mi baby shower, quien guste venir mandé mensajito y les pasó la dirección por inbox”