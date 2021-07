Hoy Estado de México – julio 31, 2021

El médico Álvaro Ramallo Zamora, especialista en urología residente de la ciudad de Tarija, en la frontera de Bolivia y Argentina, platicó que un paciente fue a visitarlo a su consultorio y llegó con dos gallinas como forma de pago por una cirugía de próstata a la cual debía someterse, por lo que no pudo contener las lágrimas.

«Me embargó la emoción. Se me cayeron las lágrimas de verdad de ver esta nobleza. Hace años que no veía algo yo así… me transportó al pasado y me hizo recordar a mi padre», comentó en entrevista para CNN en español.