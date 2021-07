Hoy Estado de México – julio 27, 2021

Esta mañana en la conferencia de prensa en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que su hijo menor Jesús Ernesto, se contagio de COVID-19 “hace poco”.

El mandatario aseguró que «no le dio fuerte» a enfermedad, y que él y su esposa Beatriz Gutiérrez, no se contagiaron porque ya están vacunados.

“Voy a dar un dato, se contagió Jesús Ernesto, mi hijo, hace poco y estuvimos conviviendo porque no se sabía, porque a los adolescentes no les pega fuerte, y yo ya estoy vacunado y no tuve problema, ni la mamá, y los dos nos vacunamos con AstraZeneca, entonces esta es una prueba de que sirven las vacunas”.