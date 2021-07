Hoy Estado de México – julio 26, 2021

Ante el incremento de contagios por la tercera ola de Covid-19, el gobierno local reactivó

Fue reactivado el programa “Un Respiro para Ecatepec”, a través del cual se prestan tanques de oxígeno a la población de Ecatepec que los requiera y les haya sido prescito por un médico.

El ayuntamiento informó que se decidió la reactivación de este programa debido a la tercera ola de contagios que está afectando a la demarcación, considerada la más poblada del país.

Fue en enero del presente año cuando se habilitó el programa, que también hace rellenado de tanques de oxígeno medicinal, con tres centros de recarga durante la etapa más crítica de la pandemia, apoyando a las personas enfermas de COVID-19, lo que benefició a más de siete mil 400 familias.

Esta semana el programa reinició en el centro de apoyo de La Pirámide de Ciudad Azteca y operará las 24 horas del día, brindando servicio gratuito.

La funcionaria reveló que de acuerdo con las cifras del Conacyt, hasta el 25 de julio, el municipio de Ecatepec registró 37 mil 854 casos confirmados y cinco mil 469 defunciones, así como 416 casos activos y 25 mil 647 recuperados; al tiempo que abundó que “en los últimos siete días hay un incremento de 709 casos y 24 defunciones”.

Por su parte, Ramiro Alonso Aliaga, presidente del Consejo de la Cruz Roja de Ecatepec, señaló que una de las medidas más importantes para mitigar la pandemia el día de hoy es el uso de la vacuna, por lo que invito a la población a que acuda a vacunarse en base a programa Nacional de Vacunación contra COVID-19.

“Recordemos que el COVID no distingue castas, fronteras, formas de pensar, creencias o conductas. El COVID-19 no tiene límites, es inherente a las circunstancias apremiantes de nuestras familias, no hace una selección sobre las personas, es implacable. Sin embargo, no cederemos cuando se trata de salvaguardar la vida, no escatimaremos en las acciones. Seguiremos siendo eficaces”, dijo Victoria Arriaga Ramírez, directora de Protección Civil y Bomberos del municipio.