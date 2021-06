Hoy Estado de México – junio 02, 2021

La candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, sumó a su campaña política a su hómolga del Partido Encuentro Solidario (PES) y al precandidato del Partido del Trabajo (PT) a la presidencia municipal de Huixquilucan, Judith Yadira Cervantes Razo y Gamaliel Valdés, respectivamente, quienes destacaron que el proyecto de la panista es el de mayor experiencia y el que cuenta con trabajo previo que lo respalda.

«Estas puertas están abiertas, nuestro trabajo es por Huixquilucan, todos somos Huixquilucan y lo que nos interesa es que este municipio siga avanzando, siga creciendo y que todos los logros que se han obtenido, sigan dando frutos. Son bienvenidas todas las personas que se quieran sumar a este proyecto que el 06 de junio será el ganador», destacó Romina Contreras.

En conferencia de prensa, la candidata panista afirmó que su proyecto político tiene las puertas abiertas para todas las personas que quieran que haya continuidad en Huixquilucan y que apuestan porque haya más seguridad, mejores servicios públicos y que se le siga apostando al tema de la salud.

Contreras Carrasco apuntó que el próximo 06 de junio, Huixquilucan tendrá a su primera presidenta municipal en la historia, la cual no les va a fallar a los ciudadanos, establecerá un gobierno «24Siete» y estará siempre disponible y resolviendo las necesidades de la gente para que este municipio siga siendo el mejor calificado del Estado de México y un referente a nivel nacional.Por su parte, Judith Yadira Cervantes señaló que, de acuerdo con diferentes encuentas, hasta ahora, cuenta con una preferencia electoral de entre tres y cuatro por ciento, por encima de las de otros candidatos, los cuales los sumará a la amplia ventaja electoral que tiene Romina Contreras y que hace a su proyecto ganador de cara al próximo 06 de junio.

«Es un honor sumarme al proyecto de Romina Contreras, quien es un ejemplo de lucha y fuerza en nuestro municipio, pues ha logrado muchas cosas y creo que, hasta ahorita, es el proyecto más sólido que tenemos en nuestro municipio. Le agradezco la oportunidad que me brinda para unirme a este equipo y yo sé que juntas haremos muchas más cosas, ya que las mujeres somos una fuerza de esperanza y así quiero que continúe», aseveró Judith Yadira Cervantes.

En tanto, Gamaliel Valdés, precandidato del Partido del Trabajo, señaló que también se suma al proyecto de Romina Contreras, pues la candidata panista tiene un fuerte trabajo que la respalda, lo que hace a su campaña política como la mejor opción para que haya continuidad en la forma de hacer gobierno en Huixquilucan.

«He podido ver el trabajo que ella ha plasmado, los días que yo he recorrido con ella, hemos visto todos los proyectos que ella ha realizado, pues no me ha tocado una sola comunidad en donde no haya una huella o un respaldo de su esfuerzo, por eso quiero agradecer al Partido Acción Nacional (PAN) por recibirme y, efectivamente, nos unimos a este proyecto triunfador», aseveró.

El petista resaltó que, junto con él se van seis mil militantes de Morena y del Partido del Trabajo, quienes están decepcionados de cómo se han conducido estos institutos políticos en este proceso electoral, a los cuales señaló por sus malos manejos y por las imposiciones de candidatos en todos los ámbitos, lo que ha derivado en al menos 44 impugnaciones.