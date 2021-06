Hoy estado de México – junio 9, 2021

El PAN ya tiene a su candidato para la gubernatura

El Partido Acción Nacional (PAN) ya tiene a su candidato a la gubernatura del Estado de México para 2023 y es que, dados los resultados que arrojó su gran operación política para el proceso electoral que acaba de concluir, sería imposible no darle la candidatura al alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar.

Enrique Vargas ya demostró que es un personaje arriesgado, pues, aunque nadie confiaba en la alianza PAN-PRI-PRD en la entidad, él apostó su futuro político con tal de que se estableciera y, dados los resultados electorales, ésta le funcionó y permitió que Morena perdiera su amplia mayoría frente al PAN y PRI, principalmente.

Por eso debe escucharse con detenimiento el anuncio hecho ayer por los dirigentes nacionales de esos partidos, Alejandro Moreno, del PRI; Marko Cortés, del PAN; y Jesús Zambrano, del PRD; quienes coincidieron en señalar que la coalición continuará hasta 2024, precisando que incluirá el 2023, año en donde se renovará la gubernatura mexiquense.

Si la relación entre los tres partidos sigue como hasta ahora y el tricolor no sucumbe ante las amenazas de Morena desde la federación, no hay que descartar que el mismo candidato que ya tiene el PAN, se pudiera convertir en el de la coalición. El diálogo ya está abierto.

Fernando Vilchis se convierte en un candidateable

Los resultados electorales que logró el pasado domingo 06 de junio, colocan a Fernando Vilchis Contreras, alcalde de Ecatepec, como uno de los personajes de Morena que podría buscar la candidatura de ese partido para disputar la gubernatura de 2023.

Y es que, tras el descalabro que sufrieron los líderes del Grupo de Acción Política (GAP) y de Los Puros, Higinio Martínez Miranda y Daniel Serrano Palacios, respectivamente, a cuyas corrientes no les favorecieron los resultados electorales, al interior, se podrían establecer nuevos liderazgos que tengan verdadero respaldo social y que permitan ser competitivos en la carrera por la renovación de la gubernatura.

Aunque Fernando Vilchis no ha despreciado del todo al GAP, no olvidará que esa misma corriente que lo llevó a conseguir la alcaldía en 2018, fue la misma que intentó traicionarlo en 2021, cuando presentó como un posible candidato al comentarista deportivo, Enrique Garay Padilla, dado su amplio reconocimiento por parte de la gente como presentador de televisión, lo cual consideró Higinio Martínez que sería un buen elemento para quitarle una parte de la amplia preferencia electoral que tenía el alcalde; sin embargo, no le alcanzó y por eso mandó a su aspirante a Huixquilucan, donde tampoco le funcionó esa fórmula.

Tras esta traición, Fernando Vilchis decidió acercarse más a la dirigencia nacional de Mario Delgado Carrillo, quien finalmente le dio el respaldo; sin embargo, tras la derrota electoral que sufrió Morena a nivel nacional, la permanencia del hoy presidente nacional está en juego, por lo que habrá que ver qué cartas juega el ecatepequense para mantenerse en un buen lugar en la elección de 2023.

Será la legislatura más atractiva

Como nunca antes, la conformación de la LXI Legislatura del Estado de México se antoja atractiva, pues el Poder Legislativo se convertirá, ahora sí, en la casa del debate, las ideas y las propuestas, con los “pesos pesados” de cada partido, quienes buscarán su mejor posicionamiento de cara al proceso electoral del Estado de México.

Por parte de Morena, ahí estarán Maurilio Hernández González, Karina Labastida Sotelo, Isaac Montoya Márquez y Azucena Cisneros Coss, todos afines a Maurilio Hernández; por parte del PRI, ocuparán una curul Alejandra del Moral Vela y Elías Rescala Jiménez, mientras que, por el PAN, ahí convergerán Enrique Vargas del Villar e Ingrid Schemelensky, y en el PRD, Omar Ortega Álvarez, entre otros; personajes que han demostrado que saben debatir, defender ideas y, lo más importante, buscarán el bien común para colocar a sus institutos políticos en una buena posición.