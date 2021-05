Arturo Callejo-mayo 27, 2021

Derivado de la escalada de violencia registrada en el municipio de Metepec y que ha sido protagonizada en recientes fechas por Gabriela Gamboa Sánchez, abanderada por Morena-PT-NA y Fernando Flores, quien representa la coalición, PRI-PAN-PRD, representantes de los partidos políticos ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), como Fuerza por México (FXM), Partido Encuentro Social (PES), un candidato independiente, el Partido Movimiento Ciudadano (MC), del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), firmaron el Pacto de Civilidad y no a la Violencia en el municipio de Metepec.

Karen Berenice Meza Romero (FXM), indicó afuera del IEEM, que cree firmemente en la civilidad y el respeto que “es la base de una sociedad sana y donde hoy debemos dejar de lado los intereses personales, partidarios e individuales de unos cuantos”.

Gustavo Reyes García (PES), sostuvo que no se está de acuerdo con “la violencia, no queremos eso para Metepec y estamos muy molestos por lo que se ha venido diciendo y por lo que se ha venido haciendo, entre otras expresiones políticas que no somos nosotros. Por eso es que nosotros estamos en un tema de civilidad y no queremos absolutamente y repudiamos eso que está pasando”