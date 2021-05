Jesús Hernández – mayo 26, 2021

Como parte de sus propuestas en materia de seguridad, la candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia” en Cuautitlán México, Juana Carrillo Luna, contempla una mejora salarial de los elementos que integran la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como el reforzamiento de la profesionalización de éstos, para evitar que sigan incurriendo en aparentes actos de corrupción.

La abanderada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los partidos del Trabajo y Nueva Alianza, señaló que su propuesta consiste en redignificar la imagen policial, pues quienes conforman la corporación en este municipio han sido señalados en muchas ocasiones por sus constantes prácticas ilegales, por lo que, de llegar a la presidencia municipal, el objetivo será mejorar sus condiciones laborales y sus herramientas de trabajo para evitar que incurran en este tipo de actos.

“Yo me he encontrado con que los elementos de seguridad pública pertenecen a una policía mal pagada. Yo no puedo imaginar que los sueldos que ganan, les permitan vivir con decoro y eso se presta a tener que recurrir a prácticas que, por supuesto, no estamos avalando, pero si capacitamos a los elementos, los equipamos, les damos un seguro de vida y demás, obviamente, van a salir y dignificar la imagen del policía”, aseguró.