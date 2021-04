Manuel López – abril 29, 2021

El reciente asesinato de dos adultos mayores dentro de sus propias viviendas ha despertado alerta entre las corporaciones de seguridad de municipios de la zona oriente del Valle de México, pues los asesinatos de los abuelitos ocurrieron el pasado 23 y 27 de abril en inmuebles ubicados en los municipios de Chalco y Nezahualcóyotl.

En ambos casos, las víctimas presentaban signos de violencia y fueron hallados por familiares, luego de no haber podido comunicarse con ellos.

El hecho más reciente ocurrió en un hogar ubicado en la colonia Benito Juárez, de Nezahualcóyotl, donde un adulto mayor fue hallado totalmente desnudo y con una lesión en el corazón.

Los indicios localizados en el lugar de los hechos, descartaron un posible robo a casa-habitación como se había manejado en un principio.

«La forma de matarlo no es común. No tiene indicios de un intento de robo porque para desactivar a un hombre de 72 años, no es necesario tanta saña», agregaron.