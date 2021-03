Isaac Ramírez – marzo 04, 2021

Cerca del 95 por ciento de los municipios de México no tendrán recursos este año para capacitar y certificar a sus policías, así como para comprar armamento y patrullas, debido a la desaparición del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), el cual equivalía a cuatro mil millones de pesos, aseguró el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), Enrique Vargas del Villar.

Al reunirse con integrantes de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México (Asecem), en donde también participó el secretario de Seguridad, Rodrigo Martínez Micelli, el también alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas aseveró que, ante la desaparición del Fortaseg, a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, no llegarán recursos para la seguridad de los municipios, por lo que, derivado de la crisis económica que se vive a causa de la pandemia del COVID-19, muchos gobiernos locales no tendrán dinero para fortalecer a sus policías.

Ejemplificó que, en Huixquilucan, se dejarán de recibir 12.5 millones de pesos para labores de seguridad como compra de armas o patrullas; sin embargo, debido al buen manejo de las finanzas públicas esta localidad del Valle de México, sí podrá absorber ese gasto; no obstante, el 95 por ciento de los municipios que existen en el país no tendrán dinero para capacitar a los elementos o las herramientas que necesitan para combatir a la delincuencia, lo que pone en riesgo la tarea de seguridad pública.

Lamentó que el gobierno federal, respaldado por los legisladores federales, hayan asumido esta decisión y no hayan escuchado a los alcaldes del país, quienes, desde 2019, habían buscado un diálogo con el mandatario mexicano para que no se disminuyera la partida y, posteriormente, no desapareciera, aunque no fueron atendidos y, en su lugar, se les arrojó gas lacrimógeno.

Enrique Vargas advirtió que esta decisión pone en riesgo la seguridad en el país, por lo que llamó a que exista coordinación entre los tres niveles de gobierno, para lograr la paz y la tranquilidad de los mexicanos.

Destacó que su administración seguirá trabajando para fortalecer la capacidad de respuesta de la policía, a través del equipamiento, pues es el de mayor número de cámaras de videovigilancia per capita, al contar con 942 dispositivos de este tipo y nueve arcos carreteros, además de que se ha fortalecido el parque vehicular de la Dirección de Seguridad Pública y se ha cambiado el armamento de los elementos.

Enrique Vargas destacó que estos esfuerzos realizados en esta materia en cinco años, han colocado a Huixquilucan en el lugar 13 a nivel nacional con mejor percepción de seguridad y en el primero a nivel estatal.

Por su parte, los empresarios, en voz de Raúl Chaparro Romero, destacaron los esfuerzos que ha realizado Huixquilucan en materia de seguridad, pues aseguraron que si no hay tranquilidad en un territorio, no hay confianza de los inversionistas y no se produce empleo; sin embargo, esta ciudad luce como un polo de inversión.