Arturo Callejo-diciembre 1, 2020

Un Juez de Control con sede en Otumba, vinculó a proceso a Daniel, por haber cometido el probable delito de maltrato animal hacia un gato doméstico al que le causó la muerte y será hasta el mes de enero de 2021, cuando el impartidor de justicia determine si este sujeto pagará lo que hizo con seis a dos años de cárcel y con 50 a 150 días de multa.

El Poder Judicial del Estado de México, informó que el pasado 21 de noviembre una persona denunció que el hoy imputado estaba cerca de su propiedad y empezó a romper con un palo las cámaras de seguridad instaladas. No conforme con ello, afianzó un cuchillo con una hoja de aproximadamente 30 centímetros y agarró al gato para degollarlo.

Este hecho por el cual permanece preso Daniel, ocurrió en la avenida Chapultepec, del poblado de San Bartolomé Actopan, municipio de Temascalapa, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

De acuerdo al Código Penal del Estado de México, comete el delito de maltrato animal quien cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya una plaga, con el propósito o no, de causarle la muerte, por lo que se le impondrá una pena carcelaria de medio año a dos años y hasta 150 días de multa.