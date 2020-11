Hoy Estado de México – noviembre 03, 2020

Anda en todo, menos en misa

Cuentan en los pasillos que quien tiene las horas contadas es el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Naucalpan, Lázaro Gaytán Aguirre, y es que relatan que la semana pasada, decenas de líderes vecinales, muchos de ellos, integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana (Copacis), entregaron a la alcaldesa Patricia Durán Reveles un oficio en el que solicitaban la renuncia del comisario, ante los resultados que ha entregado en materia de seguridad últimamente.

Y es que, en Naucalpan, ha crecido la exigencia de que el jefe policiaco está en todo, menos en coordinar sus funciones, pues los vecinos no solo de zonas populares, sino también residenciales, han exigido que se refuerce la seguridad en sus calles y no solo no se hace, sino que se observa a los elementos distraídos en otros tareas.

De acuerdo con los que conocieron el oficio, los líderes manifestaron su inconformidad por cómo se está actuando en materia de seguridad e incluso, condicionaron el seguir apoyando a esta administración si las cosas no cambian en la corporación, por lo que dicen que el comisario podría tener las horas contadas si es que la alcaldesa no quiere perder el apoyo en las comunidades, donde no han bajado los robos y los asesinatos derivados por asaltos.

¿Aguantará la alcaldesa la presión social o cederá a su exigencia para que mejore la seguridad en este municipio?

No cesan las protestas para estos alcaldes

A quienes también se les están complicando las cosas, es a los alcaldes de Cuautitlán Izcalli y Cuautitlán México, Ricardo Núñez Ayala y Ariel Juárez Rodríguez, respectivamente, pues no paran las protestas en contra de su forma de gobernar y el cómo han tratado de sacar adelante a su municipio.

Para esta semana se prevén nuevas protestas y, si bien se observa a liderazgos políticos encabezando éstas, lo cierto es que éstos han tenido una fuerte capacidad de convocatoria en ambos municipios, lo que muestra el hartazgo de los ciudadanos, especialmente, de los comerciantes de estas demarcaciones, quienes reclaman privilegios hacia ciertas organizaciones, bajo el pretexto de la pandemia del COVID-19.

Se le nublan las cosas

En Naucalpan, las cosas no parecen ir del todo bien para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues aunque se logró nombrar a la dirigencia, todo parece indicar que los liderazgos no los aceptarán e irán por su cuenta, en un acto de rebeldía ante el desacuerdo por la toma de decisiones.

Y es que mientras el dirigente municipal, Enrique Vargas, parece hacer de todo para abrirle el camino a Gustavo Parra rumbo a la campaña electoral de 2021, quien es considerado el primer rebelde de este municipio, los principales cuadros Rodrigo Reina Liceaga, Cristina Ruiz Sandoval y Sergio Mancilla han comenzado a sostener encuentros para no dejar pasar a alguien más que ellos para ese proceso electoral.

Estos actos de rebeldía fueron señalados públicamente por Enrique Vargas, quien acusó que, a pesar de que se les ha buscado para lograr la «unidad», ellos nada más no han atendido la convocatoria y, en cambio, han comenzado a reunirse por su cuenta para generar acuerdos.

Todo parece indicar que el camino se le nubla nuevamente a Gustavo Parra, quien ya está utilizando todos los recursos del sindicato que ha tenido a cargo su familia por años, para promocionarse.