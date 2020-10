Hoy Estado de México – octubre 28, 2020



Le llueven amparos a la Ley Higinio

La permanencia de la llamada “Ley Higinio”, a través de la cual se recortará el número de síndicos y regidores en los 125 ayuntamientos mexiquenses, ahora solo depende de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es que, en estos dos días, le lloverán cuatro acciones de inconstitucionalidad diferentes, por parte de los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista de México y de la Revolución Democrática.

Los primeros dos cayeron este martes, por parte del albiazul y del movimiento naranja, quienes argumentaron que la ley electoral que reforma diversos ordenamientos de la entidad, entró fuera de los plazos establecidos, además de que atenta contra la participación democrática y reduce la representación plural en los cabildos, al tiempo en que constituye un acto abusivo por parte de la mayoría legislativa.

Se prevé que este miércoles hagan lo propio el Sol Azteca y el Verde Ecologista de México, aunque los argumentos serán muy similares, solo agregando que, en el caso del PRD, incorporará el elemento de que dicha ley aprobada a finales de septiembre, no garantiza el cumplimiento de la ley federal por la que se autorizó la reelección para los integrantes de los cabildos, por lo que dejarla pasar violentaría el mandato constitucional.

Por otro lado, al interior de los cabildos existentes, cada día crece más la molestia por la aprobación de dicha ley, incluyendo la de los propios integrantes de los partidos de mayoría, quienes no le ven ni pies ni cabeza a lo que se publicó en la Gaceta de Gobierno, pues se han tenido que eliminar las comisiones edilicias existentes, sin hacer un trabajo previo de cierre, lo que ha dejado también varios pendientes en los ayuntamientos, principalmente, los relacionados con el patrimonio municipal y con los ingresos propios.

Farol de la calle

La alcaldesa de Ocoyoacac, Anallely Olivares, ya no ve lo duro sino lo tupido y es que es tanto el hartazgo que tienen los habitantes de este municipio, ante la incapacidad de la presidenta municipal, que ayer vandalizaron el palacio municipal, para exigir que cumpla con su obligación de garantizar seguridad.

El asesinato de cuatro integrantes de la familia Torres Bello fue solo la gota que derramó el vaso para demostrar que las cosas van muy mal en Ocoyoacac y que hay una ausencia total de la alcaldesa, a quien no es la primera vez en que las cosas se le salen de las manos, pues incluso hace un par de meses se le captó en un salón de belleza, mientras los habitantes de este municipio pedían que mejoraran las condiciones de seguridad.

El problema es que Anallely Olivares no solo ha sido incapaz, sino que está más preocupada por el proceso electoral del próximo año y en ver qué cargo le otorgan y por eso hasta se da el tiempo de andar recorriendo todo el estado en campaña interna, para criticar lo que otros no están haciendo, al lado de su líder estatal, Daniel Serrano, a quien ayer no le quedó de otra más que mandar a todo su equipo a tratar de apagar el fuego que se avivó por la irresponsabilidad de su compañera.

No será un simple trámite, advierten

Este miércoles inician las primeras comparecencias de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno de Alfredo del Mazo Maza y algunos involucrados aseguran que no será un simple trámite, pues los legisladores con mayoría no quieren dejar pasar la oportunidad para mandar al gobierno estatal a la lona.

Y es que las comparecencias representan en sí un escenario con muchos reflectores para evidenciar los grandes pendientes de este gobierno y que los morenistas no están dispuestos a dejar pasar, para dar un golpe más al partido en el poder, de cara al siguiente proceso electoral.

Aunque esta vez todos los legisladores no estarán en el pleno, han dispuesto de estrategias que están seguros servirán para evidenciar la falta de gobierno en temas como la seguridad, la regulación del transporte público, la falta de infraestructura, las trabas para la apertura de empresas y cuestionar la eficacia del salario roja. A ver cómo les va.