El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, compareció este martes ante un Juez en el distrito de Nueva York, por un supuesto pago irregular (extorsión) a la actriz pornográfica, Stormy Daniels, ya que el dinero de dónde provino esa transacción sería del erario público.

Tras poner atención a los cargos que le han sido imputados, Trump, se declaró no culpable, para después salir del juzgado y dirigirse a Florida, a la espera de la próxima audiencia que será el 4 de diciembre de este año.

La defensa de Donald Trump asegura que no tiene nada para asegurar que se haya cometido algún delito. «No hay nada. No se alega ningún delito federal, ni que se haya cometido contra ninguna ley estatal. No alega cuál es la declaración falsificada.

Es realmente decepcionante, es triste y vamos a luchar contra eso», aseguró el abogado Todos Blanche. Al salir de la Corte, Donald Trump subió a un automóvil color negro de los servicios secretos y se dirigió rumbo al aeropuerto de la Guardia dónde se dirigió a Florida.