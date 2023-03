Artistas del mundo de los cómics llegan de varias partes del mundo para darse cita en La Mole Convention

Importantes marcas como Crunchyroll y Panini se suman para presentar sus novedades a los asistentes

El Cosplay Alley también recibe la visita de estrellas internacionales en el arte de la caracterización



Ciudad de México.- Cada vez falta menos para vivir la experiencia del fin de semana más geek en la CDMX, sin embargo, las sorpresas y los invitados no dejan de llegar, ya que todos quieren ser parte de la convención de cultura pop y cómics más grande de Latinoamérica este próximo 17, 18 y 19 de marzo.

Para los fanáticos de los cómics llegan cuatro sorpresas de talla internacional. Importantes nombres de la industria se harán presentes en esta edición 2023:

NUEVOS INVITADOS

El primero es InHyuk Lee, artista e ilustrador originario de Corea, quien ha trabajado para Marvel, DC Comics, Boom! Studios, entre otras empresas; y ha creado más de 400 ilustraciones para videojuegos. Actualmente trabaja para Marvel produciendo portadas para títulos como Spider-Man, Black Panther, The Incredible Hulk, Wolverine, Venom, The Fantastic Four y X-Men.

Desde Malasia nos visitará el artista conceptual Kael Ngu, quien inició su carrera haciendo arte para juegos de cartas; posteriormente trabajó para Marvel, DC Comics, Image Comics, Valiant Comics y Dynamite Comics, por mencionar algunas editoriales. Hoy en día, su amor por el manga y cómic lo ha llevado a crear diversas portadas, así como arte original para coleccionistas privados de todo el mundo.

Artistas del viejo continente también llegarán para convivir con sus fanáticos mexicanos. Lucio Parrillo es originario de Italia y ha trabajado para grandes empresas del cómic y videojuegos desde hace 15 años; famoso por su gran repertorio de portadas y artes de personajes, ha diseñado cubiertas para Marvel Comics, DC Comics, Dynamite Entertainment, entre otras empresas de Estados Unidos y Europa. También se ha especializado en videojuegos, juegos de rol y cartas realizando artes para títulos como Forgotten Realms, Magic, Warcraft, Dungeons & Dragons, entre otros.

Carla Cohen es una ilustradora francesa radicada en Italia, especializada en pinturas al óleo. Realiza retratos realistas con texturas y que ha estudiado Bellas Artes en diversas instituciones europeas de países como Francia, Holanda e Italia, además de haber sido instruida por Lucio Parrillo en su estudio, lo que la ha inspirado a realizar sus propios artes de personajes de la cultura pop.

Los seguidores del anime y manga también podrán disfrutar de las promociones y activaciones de Crunchyroll y Panini, quienes son parte importante de los participantes dentro de la convención

Las sorpresas no terminan ahí, ya que el Cosplay Alley también será un punto de interés gracias a la integración de grandes invitados en el mundo de la caracterización, los efectos visuales y maquillistas, entre los que destacan: Akellyz, maquillista de efectos especiales, quien ha trabajado para empresas como Disney, Nintendo y Bethesda, tricampeón del Championship of Cosplay de la New York Comic Con (2014, 2015 y 2019).

Uno de los representantes masculinos del cosplay más importantes a nivel mundial también tendrá presencia dentro de la convención: Leon Chiro es un cosplayer, influencer y modelo profesional italiano, quien ha realizado colaboraciones oficiales con Ubisoft, Bandai Namco, Square Enix y Capcom.

El talento femenino también llega al cosplay alley, de la mano de artistas como Elizabeth Rage Cosplayer y diseñadora de vestuario profesional con formación en teatro musical originaria de Nueva York. Ha trabajado como diseñadora de disfraces para el canal Man At Arms y para compañías de videojuegos como Cygames, Ubisoft y Bandai Namco.

A ellos se unen otros nombres de la industria del cosplay como Giselle Fitch, Lorraine Cosplay, Misa Madoka, Shirahime y más de 40 cosplayers.

BOLETOS

SOBRE LA MOLE:

Con más de 25 años de trayectoria y decenas de miles de asistentes en cada edición, La Mole es el principal referente en cuanto a convenciones de entretenimiento se refiere en México.