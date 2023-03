La banda icónica mexicana, Molotov, está de fiesta, ya que presentó su nuevo sencillo “H2H (Todo me Pica)”, poco tiempo después de que llegara “Pendejo”, ahora contaremos con una de las canciones, que seguro, será un himno para los fans, ya que Tito Fuentes ha plasmado situaciones de su vida, de reflexiones personales, una catarsis por la que el cantautor estaba sintiendo y liberándose emocionalmente. La percepción desde un punto de vista particular de Tito al consumarse una pérdida, una separación, abuso de las drogas o enfermedades nos otorga un “H2H (Todo me Pica)” con mucha entrega, mucho arte y pasión de Molotov.

En tanto, la banda sigue preparando su siguiente álbum discográfico, el cual verá la luz en abril, poco antes de su concierto en el Foro Sol el próximo 12 de mayo, donde también será el cierre de su gira #EstallaMolotov.

“Heaven to Hell” lleva un trabajo de producción meticuloso, ya que para que los sonidos, voces y musicalización fueran idóneas y perfectas participó en su creación el productor Ross Robinson, quien ha colaborado con bandas de la talla de Limp Bizkit, Deftones y Slipknot, así como la colaboración de Mike Fraser en el área de grabación, mismo que desarrolló su talento con artistas como; AC DC, Aerosmith y Joe Satriani. En el departamento musical estuvo participando Emmanuel del Real (Meme).

Molotov ha estallado con cada paso musical que ha dado y ha marcado cada generación que ha tocado con sus canciones, con su irreverencia, con ser una banda contestataria y en su momento censurada por redes conservadoras, ahora, son para sus fans y el público una válvula de escapa a lo cotidiano, así mismo fue que Tito Fuentes pudo darse un espacio para apaciguar los sentimientos y ese cambio en su vida, sin dejar de lado el aprecio por sus amigos de la banda.