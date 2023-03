El cantante y compositor mexicano presentó su séptimo álbum y su producción más sincera y abierta, donde su corazón, letras y peculiar forma de cantar expresan las emociones más fuertes. Una profunda reflexión emocional, en la que Carlos, compartirá sus más y reales experiencias íntimas personales.

Rivera, se deja ver vulnerable y apasionado, cabe destacar que en su hit, con el mismo nombre, «Sincerándome», denota sensibilidad y esa expresión donde el amor a veces cuesta trabajo ser demostrado.

El álbum ya se encuentra disponible en formato físico y DVD, en él encontraremos los videos oficiales de todas las canciones y las versiones acusticas de las mismas, todas ellas grabadas en «Casa Huamantla».

Es bien conocido que Carlos Rivera es un tipo de perfil bajo en el mundo del espectáculo, sin embargo, en «Sincerándome» muestra una faceta completamente diferente, una faceta en la cual su público podrá encontrar su alma expuesta, canciones que serán himnos o poemas diarios para quien aborde este barco.

Esta séptima entrega también está disponible en todas las plataformas musicales, Spotify, Apple Music, Amazon Music o Trebel.

«Escribir canciones siempre ha sido mi medio de comunicar más efectivo. El lugar donde me sincero y me atrevo a decir todo lo que solo con palabras no me atrevería». Carlos Rivera.