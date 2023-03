El pasado viernes una alumna de la Universidad Metropolitana de México de la unidad académica de Cuajimalpa (UAM Cuajimalpa), denunció el caso omiso que han hecho ante la denuncia ejercida por una violación dentro de las intalciones de la escuela.

Un video que circula en diversas redes sociales ha evidenciado el acto, mientras que las autoridades exoneraron al hombre que abusó sexualmente de la estudiante. Incluso dejaron de lado el caso y dieron “carpetazo”.

Tanto las unidades UAM Cuajimalpa y UAM Azcapotzalco se fueron a paro indefinido por la nula acción de la Universidad y por la falta de garantías para los estudiantes, académicas, personal administrativo y de intendencia que labora y estudia en las instalación de todos campus de la UAM.

“A pesar de que é lo aceptó dijeron que no había elementos suficientes para acreditar la violación, yo en pruebas puse captura de pantalla en donde él admite el hecho y me dijeron que mi estado psicoemocional vulnerable no se le podía atribuir a él, o sea que básicamente estoy loca y no es culpa de él”, indicó la estudiante.