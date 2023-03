Los ataques recientes contra la ministra presidenta, Norma Piña, han rosado las amenazas de muerte en redes sociales, ante ello, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su movimiento es de paz, se dirige por el camino de la armonía y toda expresión violenta no es acordé a su política.

Este sábado, durante la movilización de simpatizantes del presidente, los mismo quemaron una efige con la figura de Norma Piña, lanzando consignas amedrentando a la ministra.

«No deben llevarse a cabo este tipo de actos, no es lo mejor, creo que hay formas de protestar sin llegar a estos extremos, es lo que yo opino. Condeno estos actos, no hace falta», mencionó el presidente.

Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no pueden generar las mismas actitudes que sus adversarios, ya que para él, ellos actúan de manera violenta.

«Tenemos que vernos como adversarios no como enemigos y, además, nosotros no somos iguales a los conservadores; ellos nos ven como enemigos a destruir no como adversarios a vencer y nosotros no podemos actuar de la misma manera. Hay que ser respetuosos y este es un movimiento que sigue siendo pacifico», afirmó AMLO.