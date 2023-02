Grandiosas del Musical tendrá un concierto el 23 de febrero en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.Las encargadas de dar dicho espectáculo son Kika Édgar, Natalia Sosa y Cecilia de la Cueva, todas estrellas del teatro musical en México.

Kika Édgar comentó que la idea surgió luego de que encontró en una fiesta a Hugo Mejuto, el productor. «Es un honor presentarme con voces maravillosas» dijo Kika Édgar.El concepto del show es un concierto, enfatizaron en no confundir con Grandiosas el musical, donde estaban Paty Manterola y Laura Flores.

Este es un concierto como tal donde las tres cantarán temas de su repertorio personal, además de sus clásicos de los musicales.También habrá covers para que el público disfrute.Natalia Sosa dijo en conferencia de prensa, que cantarán varios géneros como rock, pop y hasta cumbia.Sobre la posible lucha de egos en el escenario, tanto Kika como Natalia coincidieron en que no existe competencia, no hay egos, ni carreras, ni seguidores.Hablaron de la empatía, de ser compañeras, amigas y de compartir el escenario.

Ríeron cuando se les preguntó si habría reguetón en el show, pues Kika bromeó al decir que no, que sus rodillas no lo aguantarían.Grandiosas del Musical El concierto de Grandiosas del musical es el 23 de febrero en el Teatro Metropólitan.La producción de este concepto es de Hujo Mejuto, quien está a cargo de todo lo que tiene que ver con Grandiosas.

Ceci de la Cueva no estuvo en la conferencia, pero sí estará en el concierto.Se desconoce al momento si habrá otras fechas de dicho show, depende de la aceptación del público.El concepto no es teatral, no lleva un guión, ni es una historia musicalizada, es un concierto.REDES:

