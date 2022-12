Diciembre: Es mejor prevenir

Hugo Antonio Espinosa

Diciembre 01, 2022

¡Ya es diciembre! ¡Qué alegría! El mes que más les gusta a los niños. Los mejores momentos para compartir, abrazarse y convivir con quienes más amamos comienzan hoy. Serán momentos muy felices, daremos regalos, habrá vacaciones, mucha comida y muchas ganas de disfrutar la vida; nos reuniremos sin mayores restricciones después de dos años de pandemia y nos sobran motivos para celebrar y así lo haremos. ¡Sí señor! Sin embargo, como usted sabe, en este espacio nos preocupamos por hacer de nuestro espacio vital el más seguro y es menester, antes de celebrar desaforadamente las navidades, citar aquí algunas recomendaciones e invitarle a reflexionar sobre esta frase: “Es mejor prevenir”, proponiéndole que, a lo largo de este mes, antes de tomar decisiones, se dé un momento para decir: “Es mejor prevenir”.

A partir de hoy, y durante este fin de semana, una gran mayoría de personas colocarán su árbol de navidad en casa, oficinas, escuelas y negocios. Sin controvertir si éste debe ser de plástico, natural o de otros materiales, colocar el árbol y adornar nuestros espacios es una tradición que, si no ponemos atención y cuidado, se puede acompañar de múltiples riesgos que pueden pasar desapercibidos y amargar nuestras festividades de manera muy significativa. Por eso… “Es mejor prevenir”.

El árbol. No se debe colocar en pasillos, rutas de evacuación, ni zonas de menor riesgo (columnas o muros de carga), mucho menos obstruyendo puertas, escaleras y salidas de emergencia. Un incidente ocurre cuando menos lo esperamos, recuérdalo. Tampoco debe obstruir el acceso y visibilidad del equipo de emergencia y señales de protección civil y seguridad. Nunca lo coloque contiguo a objetos calientes o que puedan calentarse. La simple radiación calorífica puede incendiarlo, así como el contacto con una tubería u objeto caliente –no necesariamente debe existir flama o chispa para que se presente un conato de incendio–.

Asimismo, debe colocarse en una superficie firme y uniforme; evite colocar encima mayor peso del recomendado (si el árbol pesa 3 Kilos, no le cargue más de la mitad de su peso, es decir 1.5 kilos), de lo contrario puede pandearse, caerse y provocar un accidente. Una opción puede ser sujetarlo del techo con un alambre que impida su movimiento. Si tiene bebés que gatean o están iniciando sus primeros pasos, es imprescindible colocar una cerca o guarda que impida que el infante tenga acceso al árbol de manera independiente, sin que usted pueda darse cuenta; de la misma forma con las conexiones eléctricas y luces. Es mejor prevenir.

Las instalaciones eléctricas. Las series de luces, adornos o artefactos cuyo funcionamiento dependa del suministro de energía eléctrica deben ser conectados de forma independiente a otros equipos –la TV, el refrigerador, el horno, el celular o la computadora–, a efecto de evitar el sobrecalentamiento de las líneas de alimentación por exceso de demanda de carga. Más aún si estos enseres los pretende instalar al interior de su hogar, sobre el árbol de navidad, bordeando los marcos de puertas y ventanas; o sobre objetos de madera o la alfombra el riesgo se incrementa; la energía eléctrica sobre demanda, cerca de material combustible, es una condición de riesgo. Piénselo usted dos veces antes de llenar de luces o artefactos eléctricos dentro de casa. Es mejor prevenir.

Revise muy bien sus instalaciones eléctricas, desde el interruptor o switch que medie entre la acometida eléctrica del servicio público y sus cajas de conexión internas. Contactar un especialista es una gran opción, puede aprovechar la ocasión y hacer mantenimiento preventivo y correctivo a su instalación –hace cuánto no lo hace– y tener seguridad para su familia. Es mejor prevenir.

Las extensiones y barras multicontacto que vaya a emplear no las compre en el tianguis y sin etiqueta. Cerciórese de que estas incluyan los siguientes datos imprescindibles: Tensión en Volts (V), Potencia en Watts (W) y Corriente en Amperes (A), así como la leyenda de cumplimiento de la norma NOM-003-SCFI-2014 Productos eléctricos – Especificaciones de seguridad. No se preocupe si no entiende usted de electricidad, basta con que el etiquetado considere estos datos y tenga una marca registrada. ¿Cuál es la mejor y más segura? Eso lo decide usted, no obstante, hace un par de meses la PROFECO publicó un estudio sobre 28 marcas de extensiones eléctricas que circulan en el mercado y solo seis cumplen plenamente con las medidas de seguridad y calidad. Es mejor prevenir.

https://www.profeco.gob.mx/revista/RevistaDelConsumidor_547_septiembre_2022.pdf

Finalmente, los riesgos de incendio por corto circuito se incrementan en esta época y la mayoría ocurren cuando usted no está en casa o por la noche, cuando usted descansa. Por lo anterior, una medida de seguridad y prevención es que cuando usted salga de casa o se vaya a dormir, desconecte todas sus series de luces y artefactos navideños. Créame que ningún vecino o transeúnte le va a reclamar porque apaga las bellas luces navideñas de su ventana mientras la ciudad duerme. Es mejor prevenir. En tanto, no se olvide que el espacio más seguro lo hace usted.

