El ex jugador de la NFL, Brad William Henke, quien decidió dedicarse a la actuación y participó en la serie de Netflix, Orange Is The New Black, falleció el pasado martes, según el medio estadounidense TMZ.

De acuerdo con el medio, el actor falleció el martes mientras dormía, según fuentes cercanas a su familia, quienes no detallaron la causa de su deceso.

El actor ganó fama tras interpretar a un guardia de la prisión de la mencionada serie de Netflix y aparece en la escena del asesinato de uno de los personajes principales.

Luego de retirarse de la NFL en 1994, Brad Williams decidió incursionar en el mundo de la actuación.

Asimismo coma jugo para los Denver Broncos y fue parte del Super Bowl XXIV antelo San Francisco 49ers.

Cabe mencionar quebrar inició en Hollywood realizando algunos comerciales, para después aparecer en televisión en series como Urgencias, como invitado.