Arturo Callejo – diciembre 01, 2022

Para el presidente de la Junta de Coordinación Política en la 61 legislatura del Estado de México, Maurilio Hernández González, los magistrados que integran la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), actuaron con desacierto al haber dejado sin efecto la toma de protesta de Wilfrido Pérez Segura, como presidente municipal electo de Ocuilan, aún cuando se cumplió con lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM).

“A mi me parece un desacierto, si es que después de que ya se resolvió en tiempo y forma y no se interpuso un recurso que evitara que se tomara protesta por el presidente suplente, ahora se pretenda, y lo digo con toda responsabilidad, dinamitar un asunto que lo único que está pretendiendo es generar condiciones, reitero, de gobernabilidad para un municipio que durante un año ha estado viviendo en un estado de indefinición de carácter constitucional por el tema de que no se ponen de acuerdo las diversas instancias del Tribunal”, criticó el legislador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La mejor salida, subrayó, es que se deje gobernar a Pérez Segura y no se intente dejar por Ministerio de Ley al primer regidor, Roberto Jesús Valle Varona, como lo ordenó el tribunal federal electoral. “Para nosotros creo que es la mejor salida y es la respuesta más concreta que la población está esperando”.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena, añadió que ahora viene la etapa de amparos o impugnaciones, que son los recursos que la Ley otorga.

“Estamos en la etapa de los tribunales, si finalmente no se acata una disposición ya de un Tribunal, pues sí, el gobierno central y la legislatura, tienen que tomar medidas para garantizar, reitero, la paz y estabilidad social en el municipio y que se atiendan las demandas de la población”.

Lo que nos interesa y le debe de interesar al Tribunal, es precisamente aplicar la Ley estrictamente, no en razón de la interpretación de uno, dos magistrados y sobre todo garantizar la estabilidad social, se ha generado una ingobernabilidad en el municipio que con esta decisión que ya se acató esperemos se vaya a recuperar y se garantice la gobernanza a favor de la población que es la que más está sufriendo las consecuencias”, acotó el diputado local.