Hoy Estado de México-noviembre 22, 2022

Una comunicadora de Argentina platicó a cadena TN que pasó por la terrible experiencia de ser asaltada por unos delincuentes en Qatar 2022.

La periodista Dominique Metzger efectuaba un enlace en vivo desde Doha, en su cobertura de la Copa Mundial 2022.

La mujer informó que los hampones le robaron su cartera durante el enlace, por lo que se presentó a la comisaría para realizar una denuncia, y se encontró lo inesperado, la autoridad le pidió elegir el castigo a quien la asaltó.

“En un momento me preguntaron: ¿Qué quieres que haga la justicia con esto? Porque nosotros lo vamos a encontrar, hay cámaras de alta definición por todos lados. Y yo pensé que había entendido mal por la traducción pero no. Insistían por preguntarme qué pena quería para el ladrón: si quería que lo condenaran a 5 años de cárcel, si quería que lo deportaran”.

Según la mujer estaba trabajando cuando sintió que alguien se acercó a ella, pero no se percató del robo, hasta que quería comprar agua y no encontró su cartera.

Dijo que fue un momento muy incómodo por la petición de la autoridad, de decidir el castigo para los ladrones.

Pero comentó que que no podía decidir, lo único que quería es que me devolvieran sus pertenencias.

Pues aseguró que no le correspondía hacer justicia a ella, pues era algo muy fuerte.

“Yo no quería ponerme en el lugar de la justicia. Se me puso la piel de gallina porque me pareció muy fuerte”.