Hoy Estado de México-noviembre 15, 2022

Luego de varios rumores sobre el supuesto noviazgo entre Ingrid Coronado y Marco Antonio Regil, por fin coincidieron en un evento y aclararon la situación ante los medios de comunicación.

Durante la entrevista, Ingrid bromeó asegurando que su relación con Marco no andaba muy bien, pues les hace falta comunicación, ante lo cual el conductor dijo que casi no se ven, por lo que su relación no puede continuar así.

“Yo quiero decir algo… esta relación va muy mal, pues desde que grabamos el podcast no nos hemos visto y no sabe ni donde vivo, pues me dice ‘¿cuándo llegaste de Houston?’ y le digo ‘vivo en Los Ángeles, Ingrid’”.

Por su parte, la ex Garibaldi reveló entre risas que no sabe ni dónde vive el conductor, pues aseguró que vive en Houston, y viene desde allá para verla.

«Así no se puede, así no puede. Es una relación en la que tú estás dando todo y así ya no quiero ser tu novia. Él vive en Los Ángeles y amor de lejos felices los cuatro y así no se puede».

Cabe recordar que hace unos meses inició el rumor de que ambos conductores tenían un romance, no obstante, tras la reciente muerte de Fernando del Solar, quien fuera pareja sentimental de Ingrid, no quiso decir nada al respecto.