Hoy Estado de México-noviembre 08, 2022

Un docente del Instituto de Ciencias Sociales y humanidades (ICSHu) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), fue denunciado por sus alumnos luego de obligarlos a rezar hincados, pues lo vieron como un acto humillante y que atenta contra el estado laico de la educación.

El momento quedó grabado en un video que se difundió a través de redes sociales por los mismos estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Educación, quienes denunciaron al docente de nombre Ricardo B. S.

En la grabación se muestra un salón de clases donde un estudiante se encuentra rezando el padre nuestro, arrodillado frente al escritorio del profesor.

La denuncia se realizó en la página Movimiento Estudiantil 61-4 en Facebook, donde los estudiantes denunciaron dichas prácticas por el docente, asegurando que hasta el momento las autoridades no le han llamado la atención.

«Ricardo Bernal Sáenz da clases en la Licenciatura de Ciencias de la Educación, es una persona que no enseña solo le gusta intimidar y humillar a los estudiantes. Nos hemos quejado en coordinación pero pareciera que no le llaman la atención porque no hay cambios, esta es solo una de las tantas situaciones desagradables que ha generado en el salón».

Hasta el momento, la Universidad de Hidalgo no ha hecho ninguna declaración sobre el tema.