Hoy Estado de México-noviembre 30, 2022

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora deportiva Vanessa Huppenkothen de 38 años, externó que se sentía muy triste por la derrota de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022.

Resulta que la conductora explicó que es aficionada del fútbol y sentía mucho cariño por México y su Selección, por lo que, tras su derrota, no pudo contener las lágrimas.

Vanessa se encuentra en Qatar, sin embargo, no acudió al estadio para disfrutar el encuentro entre México y Arabia Saudita y prefirió verlo en televisión.

Y cuando se llevó a cabo el encuentro de México frente a Arabia Saudita resultando 2-1 a favor del Tri, Vanessa publicó una grabación desbordando de llanto.

Esto por haber sido llamada ridícula tras asegurar que se sentía rota por los resultados del encuentro.

“Estoy muy triste, neta si me dolió un chorro, ya sé que sueno ridícula y ‘como lloras por la selección’, pero si me dolió, esta vez sí me dolió mucho”.