¡Adiós al disfrute de una tarde de sol!

Hugo Antonio Espinosa

Noviembre 24, 2022

¿Se imagina un mundo donde no se pueda salir de casa porque los rayos del sol se lo impiden? ¿Que sólo se pueda salir a la calle por las mañanas o por las noches, cuando el sol se haya ocultado? ¿Se imagina? ¿Qué haríamos todos resguardados del sol dentro de nuestras casas, oficinas y escuelas? ¿Cambiará la economía, la movilidad, las relaciones interpersonales? ¿Dormiríamos por las tardes para aprovechar el tiempo por las noches, cuando no haya sol? ¿Y nuestras mascotas? ¿Los pajaritos, los perros y gatos sin hogar, las plantas, las flores y las abejas? ¡Nuestros autos! ¿Qué les va a pasar a nuestros autos? ¿Se les va a dañar la pintura cada vez que estén expuestos al sol? ¿Los niños no podrían salir a jugar al parque y estarían toda la tarde jugando videojuegos en la sala?

¿Se imagina cómo serán los trajes –tipo hombre rana o jugador de esgrima– con los que se podrá salir a la calle y exponerse al sol sin tener quemaduras en la piel? ¿Se imagina lo costosos que serán y las marcas que seguramente harán monopolio de los mejores diseños? ¿Volveremos a estar encerrados como en la pandemia de COVID-19, pero ahora por los efectos del intenso calor? ¿Se imagina que aquella playa en la que sus padres y usted vivieron fantásticas vacaciones o tórridos romances estuviera cubierta por el mar, y con ella la zona turística, sitios históricos y lugares emblemáticos, todos bajo el agua? ¿Qué vamos hacer?

Parece un escenario apocalíptico, casi una broma de mal gusto, sin embargo, serían algunas de las consecuencias que el mundo comenzaría a experimentar hacia el año 2050 si continuamos con la tendencia al alza en la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y el calentamiento global. Pero no se moleste, no lo digo yo, ni estoy haciendo spoiler de la próxima película de SpiderMan. Es más bien el pronóstico que un grupo de científicos especialistas en medio ambiente presentó la semana pasada en la Vigésimo Séptima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27), que tuvo verificativo del 6 al 18 de noviembre de 2022, en Sharm el Sheij, Egipto.

Aunque parezca increíble y propio de una película de ciencia ficción, de acuerdo con el informe denominado 10 insights in climate science, que se basa en datos duros recogidos por la Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en inglés) sobre los efectos del cambio climático, cuyo pronóstico para 2050 es, en términos generales, que el incremento en el nivel del mar será capaz de sumergir comunidades costeras enteras; que el ser humano será incapaz de soportar el calor extremo que se sentirá en los denominados “puntos calientes de vulnerabilidad” y que tendrá efectos en tres mil millones de personas.

Los denominados “hallazgos de investigación esenciales para la toma de decisiones en una década crítica”, reunidos bajo el título 10 insights in climate science, traducidos como los “10 nuevos conocimientos en ciencia climática 2022”, se construyeron a partir de la revisión de la más reciente investigación en cambio climático a cargo de un panel de expertos convocados por la WMO, cuyos resultados se pueden consultar completos aquí: https://10insightsclimate.science/

Por cuestión de espacio, de forma resumida, iremos revisando cada uno de los más inquietantes e irreversibles hallazgos mencionados en el informe de la COP27. El número uno habla del Cuestionamiento al mito de la adaptación infinita al medio ambiente, es decir que los límites de la adaptación ya se han ido superando en diferentes lugares del mundo y que la adaptación será cada vez más difícil para todas las especies vivas a medida que nos acerquemos a 1,5 °C o 2 °C de incremento del calentamiento de la tierra. Existen límites “suaves” de adaptación, los cuales aún pueden ser superados mediante políticas públicas contundentes, pero que actualmente no están disponibles por falta de financiación, voluntad política y por las estructuras de gobernanza débiles, sólo superables mediante la innovación y transformaciones sociales e institucionales.

Por otro lado, los límites “duros” se refieren a las situaciones ya irreversibles en las que las acciones de adaptación ya no son posibles, como revertir el calor extremo que podrá llegar a ser insoportable para el ser humano y muchas otras especies de flora y fauna que no podrán adaptarse; así como el incremento del nivel del mar que irremediablemente cubrirá comunidades enteras.

El escenario es muy desalentador y el mundo entero pasa desapercibido de estos temas, no obstante, el primer paso para emprender aquello que sí se puede aún revertir, o por lo menos detener, es mediante la divulgación y el involucramiento de más personas en pequeñas acciones que ayuden, pero mientras eso sucede, no se olvide que el espacio más seguro es el que construimos juntos.

Fue director del Heroico Cuerpo de Bomberos de Toluca,

Subdirector de Protección Civil e Inspección en la SCT Federal.

Actualmente es Subdirector de Emergencias en el Valle de Toluca, en la Coordinación General de Protección Civil, EDOMEX

@CmdtEspinosa cmdtespinosa