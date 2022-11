Aprender a salvar vidas, forma mejores ciudadanos

Noviembre 10, 2022

Cuando ocurre una emergencia, el primer auxilio es fundamental. Ayudar a quien pide o necesita ayuda, además de ser una reacción instintiva y natural del ser humano, es un acto encomiable; sin embargo, un instante antes de proceder a prestar un auxilio, de tomar el teléfono y marcar al 911, de acercarse a la escena de emergencia y hacer contacto con él, la o los lesionados o enfermos, la persona que quiere ayudar apela también de manera instintiva a su fuero interno y a su sentido de supervivencia y autoprotección, preguntándose si lo que va hacer es bueno o conveniente, tanto para quien recibe como para el que presta la ayuda. También se analiza si lo que se va hacer le puede poner en riesgo o si sabe o no manejar una situación como la que está a punto de protagonizar, sin generar una consecuencia negativa, o un problema legal posterior.

Todas estas ponderaciones ocurren en pocos segundos. El ciudadano que fungirá como potencial primer respondiente en una escena de emergencia puede desanimarse por múltiples razones y finalmente no prestar auxilio. No obstante, el motivo principal para no ayudar es el desconocimiento, la falta de información sobre qué se debe hacer como ciudadano –en su calidad de persona civil–, o simplemente como testigo que presencia una situación de emergencia. En ese acúmulo de dudas y reticencias –actuar o no actuar–, una persona o varias pueden quedarse sin esa oportunidad de ser auxiliados; sin esa maniobra básica y oportuna que les puede salvar la vida.

Paralelamente, es menester decir que México ocupa uno de los primeros cinco lugares en obesidad en el mundo y se estima que para el año 2030 habrá mil millones de personas en el mundo que la padecerán. En tal contexto, poner en la opinión pública la urgente necesidad de difundir el conocimiento y práctica de los primeros auxilios en nuestro país es muy importante, ya que gran parte de las personas que padecen diabetes, hipertensión y problemas cardiacos son obesas, y en caso de tener una crisis súbita, si no se brinda un auxilio adecuado y rápidamente, el paciente puede complicarse y acceder a un paro cardíaco súbito, el cual, puede tener un final fatal.

Incluir en la currícula de los planes de estudio de nivel básico y medio superior –secundaria y bachillerato– talleres teórico-prácticos de dos horas en alumnos de entre 12 y 18 años, con conocimientos básicos sobre Soporte Vital Básico (BLS, Basic Life Support, por sus siglas en inglés) y un protocolo de cómo actuar en una situación de emergencia, por lo menos dos veces por año, acompañado de simulacros frecuentes, representaría un gran avance en materia de difusión de la cultura de autoprotección. Además, confiar en que nuestros adolescentes y jóvenes tienen la capacidad de asumir y desarrollar estas capacidades, para prolongar la esperanza de vida de una persona lesionada o enferma, previo a la llegada de los servicios profesionales de urgencias, será un incentivo para ellos y les permitirá experimentar, de manera temprana, el sentido de ciudadanía y de solidaridad con el prójimo.

Dar este trascendente paso en materia de protección civil y atención de emergencias ya cuenta hoy con un respaldo legal en México para implementarse, ya que a través de la Ley General de Protección Civil, en su Artículo 19, Fracción XVI, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), tiene la facultad de “Gestionar ante las autoridades correspondientes, la incorporación y ampliación de contenidos de protección civil con un enfoque de Gestión Integral de Riesgos en el Sistema Educativo Nacional en todos los niveles, desde educación preescolar, primaria y secundaria, hasta los niveles superiores”, por lo tanto, sólo hace falta que la CNPC y la Secretaría de Educación de alguna entidad federativa decidan establecer los acuerdos y mecanismos legales y administrativos para incluir en los planes y programas de estudio estos imprescindibles temas –de total actualidad y necesidad– que, además de hacer mejores ciudadanos, salvarán muchas vidas.

¿Quién tendrá la voluntad y visión de futuro para dar este paso? Los alumnos, estoy seguro, lo recibirán con mucho entusiasmo y harán lo que les corresponde: potenciar todo aquello que ponemos en sus manos y sorprendernos a todos de su capacidad e innovación. Nos darán el ejemplo de que son capaces de salvar vidas. En tanto, recuerde que el espacio más seguro es el que se hace uno mismo.

Hugo Antonio Espinosa

Fue director del Heroico Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Toluca y subdirector de Protección Civil e Inspección en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) federal.

Actualmente es Subdirector de Emergencias en el Valle de Toluca, en la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México.

Twitter: @CmdtEspinosa

Instagram: cmdtespinosa