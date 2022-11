Hoy Estado de México-noviembre 16, 2022

Luego de duras críticas a través de redes sociales, Shakira quiere evitar algún error en su carrera y decidió no participar en la inauguración de Qatar 2022.

Esto después de los rumores acerca de que sí participaría en la inauguración de los juegos.

Hasta el momento, la colombiana de 45 años de edad no ha emitido ninguna declaración oficial que dé a conocer los motivos de su decision, ya que sí fue parte de los invitados.

En el programa de Ana Rosa, la comunicadora Adriana Dorronsoro señaló qué Shakira no participará en Qatar 2022.

Según la periodista, la información llegó por fuentes cercanas a la cantante, corroboraron la noticia.

Comentó que hasta el momento se desconoce si la artista participará en alguna otra actividad en Qatar.

Y es que pese a que Shakira es una de las invitadas, no se ha descartado que participe en alguna colaboración.

“Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman es que tenga algún papel algún papel a lo largo del Mundial”.