Arturo Callejo noviembre 11, 2022

La reforma electoral que ha impulsado el partido de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), no afectará las elecciones de 2023 en el Estado de México, cuando el 04 de junio se votará para elegir nuevo gobernador o gobernadora en la entidad federativa más poblada del país, indicó el presidente de la Junta de Coordinación Política en la 61 Legislatura Mexiquense, Maurilio Hernández González.

A decir del legislador mexiquense, la reforma no contempla ningún cambio inmediato o a corto plazo de los organismos públicos locales electorales, que en este caso viene siendo el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

“No tiene por qué afectarlo (el proceso político), en el supuesto de que tuviesen que desaparecer los Oples, bueno pues no es en lo inmediato, tendría por fuerza que estarse considerando que en el caso de Coahuila y en el caso del Estado de México, pues el proceso ya inició, no se puede desmantelar, como dice el dicho, no se puede cambiar caballo a mitad del río, entonces, no creemos que para este proceso, aunque se tomara esa determinación en la reforma, pudiera afectar en el caso del Estado de México”, acotó.

Añadió que en la Cámara de diputados federal y en el Senado de la República aún no inicia el estudio, análisis, y debate de la propuesta que busca reformar artículos relacionados con el ámbito electoral y político del país, por lo que todo tipo de aseveración sobre el tema son meras especulaciones.

El diputado Hernández González subrayó que todas las iniciativas de Ley que se presentan en los congresos del país tienen un sentido, como la motivación y objetivos a alcanzar, aunque no necesariamente éstos se materializan al cien por ciento, porque en ese transcurso de estudio, análisis y debate son enriquecidos los documentos.

“Para que transiten las iniciativas siempre tiene que tomarse en cuenta la opinión de quienes no son los proponentes, no sólo porque tienen un voto que va a afectar el resultado final, sino porque en los sistemas democráticos todas las voces deben ser consideradas.

Yo creo que la iniciativa de la reforma electoral nacional tal y como está presentada va a sufrir algún tipo de modificaciones para que pueda ser aprobada y apoyada, sino por la totalidad de los legisladores, sí por un gran número de diputados”, manifestó el político morenista.