Arturo Callejo – noviembre 22, 2022

Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, recibió de Michelle Ferrari, presidenta de Wef Iberoamérica, el Certificado Great Place to Work, sello que representa el nivel de satisfacción que los colaboradores y colaboradoras del Poder Judicial tienen en su lugar de trabajo.

Entre los indicadores para recibir el Certificado Great Place to Work hacia los cinco mil 780 colaboradores del Poder Judicial, estuvieron: estar o no orgulloso de su trabajo, si le gusta al servidor público decir que trabaja en el Poder Judicial o si sienten que su trabajo es importante, obteniendo sí como respuesta.

“Esta gran familia del Poder Judicial mexiquense ha generado ese espíritu de colaboración muy fuerte en los más de cinco mil 780 colaboradores judiciales. El capital más fuerte con el que cuenta esta institución es su capital humano, somos una institución de servicio, pero no cualquier institución de servicio, recuerden que las personas vienen a nuestro tribunal cuando tienen problemas, cuando tienen que solucionar algún conflicto, cuando tienen que enfrentar alguna acusación por parte del Ministerio Público, cuando tienen un problema familiar, laboral y acuden a nuestros centros de mediación y si no logran nada, pues a un juzgado, un juicio, un proceso, no es fácil, no es un incentivo sencillo el decir que la gente viene a nosotros porque tiene problemas”, expresó Sodi Cuellar.