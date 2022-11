Hoy Estado de México – noviembre 24, 2022

El municipio de Tlalnepantla ya cuenta con su Atlas municipal de Vulnerabilidad al Cambio Climático, documento que permitirá conocer los escenarios climáticos para estudiarlos y proponer acciones para aminorar los efectos del cambio climático. El alcalde, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, destacó que este documento, en el que participó en su elaboración la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, es el primero en todo el Estado de México.

Resaltó la trascendencia de contar con este documento cartográfico que permite planear las acciones a realizarse en los próximos años en materia ambiental y así hacer frente al cambio climático.

Tony Rodríguez subrayó que, con la instrumentación de diversas acciones, entre las que destaca la presentación de este Atlas, la instalación del Consejo Municipal de Cambio Climático, el inventario de gases invernadero, la rehabilitación de paneles solares en el Palacio Municipal y el cambio de 20 mil luminarias de tecnología led, Tlalnepantla se posiciona a la vanguardia en materia ambiental.

Detalló que el documento, que es de consulta pública y está disponible en el portal oficial del gobierno municipal, contiene información para saber cómo está el municipio en las ondas de calor, en la humedad, en las partes altas y diversos aspectos que contribuirán a ir generando mejores condiciones.

«Hoy es tiempo de entender que el cambio climático si no lo cuidamos estamos perdiendo nuestra forma y modo de vida y que el costo de salud y de recuperación es más alto de lo que muchos pudiésemos imaginar y que no alcanzaría un presupuesto para atender estos graves problemas que no están previstos», apuntó.