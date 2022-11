Hoy Estado de México – noviembre 08, 2022

Mientras tomaba la clase de natación en el Colegio Williams, un menor murió ahogado, sin que la escuela haya declarado a los padres del alumno qué fue lo que sucedió.

De acuerdo con los indicado por el padre del menor, el alumno llegó como todos los días a las 7:30 horas, pero le externó que no quería ir a clase de natación; sin embargo, el menor se despidió de su progenitor y entró al Colegio Williams, ubicado en alcaldía Magdalena Contreras.

Indicó que fue a las 9:30 cuando recibieron una llamada de la escuela, en la que les informaron que el pequeño había sufrido un accidente y que lo estaban revisando.

Por ello, la madre del niño contactó a las autoridades del plantel con su médico e hicieron una videollamada para que, a la distancia, pudieran auxiliarlo.

El doctor dijo que observó que en la escuela estaban haciendo maniobras con el cuerpo del menor y diagnosticó que al parecer ingirió líquidos o le estaban sacando líquidos por lo que le estaban haciendo al niño.

El padre pidió que su hijo fuera trasladado al Instituto Nacional de Cardiología, pero la escuela decidió no llevarlo ahí y lo trasladaron a un hospital infantil público ubicado a unos tres minutos del plantel.

«Cuando llegó mi hermano al hospital le informaron que el niño ya había fallecido y hasta este momento no sabemos exactamente si murió en el plantel o en el trayecto al hospital, pero al hospital llegó sin signos vitales. Trataron de reanimarlo pero el niño ya no llevaba signos vitales. Hasta hoy la escuela no se ha acercado a mi hermano, no les ha dado una explicación», dijo el tío del menor fallecido.