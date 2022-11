Hoy Estado de México-noviembre 11, 2022

El arquitecto mexicano, Agustín Hernández Navarro, reconocido por diseñar el Colegio Militar, falleció este jueves por la tarde a los 98 años de edad.

De acuerdo con la academia Nacional de arquitectura, misma que lamento su deceso, fue distinguido como docente cuya labor formó un sinfín de generaciones de arquitectos.

Se formó como profesionista en la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y su afición fue recorrer pirámides y centros ceremoniales, pasión que quedó plasmada en cada una de sus obras que lo distinguieron día a día.

En 2004 se le otorgó el Premio Nacional de Ciencias y Artes, tan solo uno de tantos premios que recibió en su larga trayectoria.

Una de sus más grandes obras fue el diseño del Heroico Colegio Militar, mismo que trabajó con la colaboración de Manuel González Rul.

“Es una estructura muy organizada que involucra pirámides, cubos, espacio abiertos y complejas intersecciones, donde cada elemento tiene un significado y función, nada es arbitrario, como tampoco lo es Teotihuacán por su índole urbano-especial, Tajín por su espacio hundido y Monte Albán por su asimetría”, explicó en entrevista para RSVP en su domicilio ubicado en Bosque de las Lomas.

Además coma diseñó la Villa Olímpica en 1986 para las olimpiadas, también la Escuela de Ballet Folklórico de México, el Centro Corporativo Calakmul, el Monumento Magno del Ejército en Campo Marte, el edificio de Comunicaciones y Transportes, el Centro de Meditación en Cuernavaca, el Pabellón de México en la Feria de Osaka, Japón, y muchas más obras.

“Soy un ratón de restirador, me gusta estar pensando, dibujando, corrigiendo, haciendo autocrítica y eso me motiva mucho. Mi vida social es de sábados y domingos, con mi mujer”, comentó Agustín en la misma entrevista, quien reveló que de no ser arquitecto sería escritor.