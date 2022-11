Arturo Callejo – noviembre 13, 2022

“¡Ni un voto para Morena!”, “¡Andrés traidor!”, “¡El INE no se toca!”, “¡Yo si defiendo, defiendo al INE!” y, “¡Fuera López!”, fueron algunas de las consignas que gritaron entre mil y mil 300 personas que marcharon la mañana de este domingo en un circuito comprendido entre la glorieta al Águila y el monumento a Cristóbal Colón, en el primer cuadro de la capital del Estado de México.

Esta manifestación, se realizó para oponerse a las reformas que supuestamente afectarían al órgano electoral mexicano, dando inicio alrededor de las 10:30 horas y tuvo un circuito de aproximadamente un kilómetro, sobre Paseo Colón, marcha en la que tomaron parte familias completas, incluso algunos participantes llevaron a sus mascotas para comenzar su caminar y sus consignas contra lo que se pretende reformar hacia el INE.

Alrededor de mil 300 personas conformaron la marcha a favor del INE en #Toluca.



Más información en https://t.co/T1f9sNePDC pic.twitter.com/VwDknvMDOs — Hoy Estado de México (@HoyEstado) November 13, 2022

Al entrevistar a la ciudadana toluqueña, Elizat Zanata Colín, indicó que el salir a las calles de Toluca fue “porque viva la democracia, porque se acabe el autoritarismo y porque no tengamos elecciones dictadas desde un gobierno que en sí pues es totalmente autoritario, es totalmente importante, es vital, si queremos un Mexico libre, si no nos queremos ver como Venezuela, si debemos luchar por el INE”.

Al encontrar al joven Ricardo, expresó que fue importante defender la democracia que tanto ha costado a los mexicanos.

“Porque ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí construir instituciones en este país, ni siquiera nuestra generación, la generación anterior, pelearon mucho, todos los 70, los 80’s, los 90’s , hasta lograr un árbitro ciudadano, un árbitro que hiciera respetar las elecciones, el INE no se toca, no tiene por qué llegar un tipo a querer cambiar lo que los ciudadanos construimos, no se vale y no lo vamos a permitir”, advirtió.

Y todo iba bien, los ciudadanos inconformes en las calles defendiendo al INE, hasta que aparecieron las diputadas federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Melissa Vargas Camacho y Frinné Azuara Yarzábal, la primera toluqueña y la segunda de San Luis Potosí.

Una vez que Melissa Vargas tomó prestado el micrófono “charoleo” y citó a su partido político, por lo que resultó abucheada por parte de los asistentes, pero la que se enfrascó con algunos de los organizadores fue la diputada potosina, quien incluso intercambió manoteos en plena protesta, cuyo fin fue de defender al árbitro electoral del país.

Al final del evento en el que fue entonado el himno nacional mexicano, las autoridades reportaron saldo blanco.