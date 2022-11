Hoy Estado de México-noviembre 09, 2022

Marlene Muñoz, madre de Abner Leonel Álvarez, el niño que murió ahogado este lunes 7 de noviembre, en el Colegio Williams durante una clase de natación, comentó en entrevista para Excélsior, que no bastan tres días de luto en el colegio, sino que deben clausurar sus instalaciones.

«Este colegio no debería tener tres días sólo de luto, debería ser clausurado y acordonado, si esto pasara en un bar de mala muerte al otro día ya estaría acordonado y sin acceso para nada».

Luego de dos días de que su hijo falleciera ahogado, Marlene aseguró que no existe avance alguno de la investigación, y mucho menos la captura de los responsables.

«Que se actúe ya, o sea que ya se haga lo que se tiene qué hacer, acordonar, detener, cerrar el plantel, los planteles, que la justicia ya de respuesta a esto porque hoy no hay solo un detenido, hoy no hay una versión oficial, hoy no hay un avance en las investigaciones, hasta el día de hoy no hay una explicación de porque si falleció, o cómo, hoy no hay un castigo en contra de la escuela, no hay un cierre definitivo, no hay una revisión de protocolos, no hay un castigo por ocultar una evidencia, sólo está mi hijo fallecido».

La mujer aseguró que hasta el momento no se sabe de nombres ni de personas a cargo de la clase de natación donde murió su pequeño, sin embargo, el director aceptó que hay cámaras en el área de la alberca.

Resaltó que con los costos que maneja el Colegio Williams, se debería tener más seguridad para los niños y niñas.

«Se paga una colegiatura considerable y no es posible que siga operando como si nada y que la comunidad, los niños, o sea los padres no tienen idea, ellos piensan que solo son los tres días de luto y regresarán a clases como si nada».