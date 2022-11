Arturo Callejo – noviembre 10, 2022

Líderes de cámaras empresariales y patronales en el Estado de México, manifiestan su apoyo a la marcha convocada el próximo domingo en las principales ciudades del país con el objetivo de defender al Instituto Nacional Electoral (INE), de la reforma que está en proceso y del recorte presupuestal que se le intenta hacer al árbitro electoral por más de cuatro mil millones de pesos para el año siguiente.

Al entrevistar a Gilberto Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), expresó que la población mexicana tiene que defender al INE como cualquier otra institución, pues ha costado mucho trabajo crear dicho organismo autónomo como para que desaparezca en un día.

“Se tiene que defender y se tiene que trabajar después de guerras sociales, después de luchas sociales, después de mucho trabajo de organizaciones civiles y empresariales como para que desaparezca de un día para otro, me parece que es algo que se tiene que trabajar. El tema de cambiar legislación tiene que ser para perfeccionar, tiene que ser para actualizar las instituciones pero no para desaparecerlas, me parece que eso no es viable.