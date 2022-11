Arturo Callejo – noviembre 28, 2022

Por segunda ocasión, el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), emplazó al cabildo de Ocuilan a que llame al presidente municipal suplente, Wilfrido Pérez Segura y le tome protesta para que asuma el cargo, pues el presidente municipal electo, Emilio Arriaga Villa, sigue preso acusado por el probable delito de privación ilegal de la libertad. Este nuevo plazo que determinó el órgano electoral mexiquense señala como fecha el 30 de noviembre a las 11:00 horas, es decir, pasado mañana.

Y aún cuando a los integrantes de cabildo se les ha apercibido y hay procedimientos legales por desacatar la orden del Tribunal, esto no ha sido suficiente para que se le tome protesta a Pérez Segura, reconoció la presidenta del TEEM, Leticia Tavira.

“No ha habido cumplimiento a las sentencias, hemos extendido un nuevo plazo para el 30 de noviembre, pero si no hubiera cumplimiento, se dará vista a la Legislatura del Estado”, advirtió la presidenta.

Casi se cumplen 11 meses y este municipio sigue sin alcalde, pues a pesar de que Emilio Arriaga, de 48 años de edad logró que se le diera su constancia de alcalde electo, fue aprehendido el 14 de diciembre pasado por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en el municipio de Cuernavaca, Morelos por el probable delito de privación ilegal de la libertad cometido el 04 de junio de 2021 en contra de uno de sus adversarios políticos, suceso registrado sobre la carretera Santiago Tianguistenco-Chalma.

Posterior a su detención, a Emilio Arriaga le fueron otorgadas varias licencias temporales, haciéndose cargo del municipio autoridades como un regidor o el secretario de Ayuntamiento. Esto con el fin de que resolviera su situación jurídica, pues al no ser sentenciado no ha perdido sus derechos constitucionales, sin embargo, la situación jurídica de quien fuese abanderado del Partido Encuentro Social (PES), no ha tenido solución.

En caso de que los integrantes de cabildo vuelvan a desacatar lo ordenado por el TEEM y no se le tome protesta al presidente municipal suplente Wilfrido Pérez Segura, la Cámara de diputados del Estado de México podría emitir la disolución del cuerpo edilicio y nombrar a un alcalde y un cabildo provisional para el periodo 2022 2024.