Hoy Estado de México-noviembre 04, 2022

De acuerdo con Marko Cortes Mendoza, presidente Nacional del PAN, en la actualidad la prioridad no son las alianzas ni las coaliciones electorales como sino defender a México coma al INE y demás instituciones que se han construido por muchos años.

Aseguró que su partido defenderá al INE, por lo que acudirá a la marcha el próximo 13 de noviembre sin colores de ningún partido, a fin de acompañar a la ciudadanía, pues si no existe libertad de decidir no puede haber un México con futuro.

“Si no hay un INE autónomo, un Tribunal autónomo, no hay un México con oportunidades y esa sí es la cruzada”.

Resaltó que proteger al INE será una gran batalla, por la libertad, la democracia y los tribunales, lucha en la que México cuenta con el PAN.

Dijo que el gobierno ha presionado a los legisladores federales y senadores, pero también a los gobiernos estatales y municipales.

“Cuántas llamadas recibieron nuestros gobiernos para pedirles que convencieran a sus diputados federales y senadores o a sus diputados locales y que se doblegaran ante la presión de un gobierno federal, todas. Cuántas llamadas recibieron nuestros diputados federales y senadores, amenazas y ofrecimientos y resistimos, cuántas llamadas seguramente habrán recibido nuestros coordinadores parlamentarios en los Congresos locales, y estamos resistiendo”.

Por lo que solicitó resistir y mantenerse en la idea de que sí atacan a alcaldes, presidentes municipales, gobernadores, diputados locales, federales o senadores, atacan a todo el partido.

“Lo que tenemos que ser es valientes para poder cuidar, defender a México, con la mirada siempre en alto, con la convicción de que estamos haciendo lo correcto, sabedores de que somos la mejor oposición, pero también la mejor opción”.

Dijo que no hay un solo miembro albiazul que en un Congreso haya votado a favor de la militarización del país y se haya prestado a la presión del gobierno federal.

“Con nosotros no se vale la presión, con nosotros no se vale el chantaje, con nosotros son las razones, las convicciones, las propuestas y ahí sí siempre encontrarán una mano extendida para construir en lo que es mejor para México, esa es la gran diferencia de Acción Nacional, a nosotros no nos van a doblar, a nosotros no nos van a vencer”.

Finalmente, Enrique Vargas del Villar señaló que Acción Nacional debe mantenerse unido ante el reto del país en cuanto a la Reforma Electoral propuesta por Morena, cuyo objetivo es terminar con la democracia en México, por lo que llamó a defender al Instituto Nacional electoral, a los Oples y a los Tribunales electorales.