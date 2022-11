Arturo Callejo – noviembre 22, 2022

Si bien la Guardia Nacional y el Ejército tendrán funciones en las calles hasta el año 2028, lo que quiere ver la ciudadanía son resultados a favor en delitos que le duelen a la gente, como robo a transeúnte, a comercio y al transporte, manifestó Maribel Cervantes Guerrero, experta en combate al crimen organizado, seguridad nacional, inteligencia, terrorismo internacional, grupos armados y secuestro.

Independientemente si es bueno o malo el haber extendido su periodo en las calles haciendo tareas de seguridad y si los delitos que combaten los elementos de la Guardia Nacional y los soldados son del fuero común o federal, lo que hay que ver son exactamente las tareas que realizan en apoyo a las 32 entidades federativas y los más de dos mil municipios que hay en todo México, añadió la especialista.

“Hay que ver exactamente qué es lo que están haciendo en apoyo a las entidades y municipios que es lo que verdaderamente importa y eso se tiene que ver reflejado en resultados. En lugar de decir, pasamos el mes más violento, pues verdaderamente tendencias a la baja, no porcentajes de uno o dos puntos que no dicen mucho”, criticó la ex Comisionada de Seguridad en el Estado de México.