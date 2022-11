Arturo Callejo noviembre 07, 2022

La inseguridad es un caos en el Valle de Toluca, específicamente en la capital del Estado de México, pues los asaltos a la gente y al transporte público se centran en vialidades como: José María Morelos y Pavón, en su entronque con Benito Juárez García, en las inmediaciones de la clínica del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym), esto cerca del parque Vicente Guerrero y en la avenida Miguel Hidalgo y Costilla, acusó Sergio Fernández Tinoco, representante de líneas de autotransporte de pasaje en el Valle de Toluca.

Consideró que gran parte de la inseguridad en el centro de Toluca proviene de los llamados “gritones” o “chismosos”, que son las personas que no forman parte de las empresas prestadoras del servicio público de pasajeros pero obligan al conductor a darles dinero, “y no hay poder humano, ni la autoridad de Seguridad Pública para retirarlos, ellos son los principales generadores de violencia y de atracos”.

Sostuvo que los asaltos se dan a plena luz de día y en las cercanías de la presidencia municipal, es decir, sobre la avenida Independencia, por ejemplo.

“A unos cuantos pasos de la presidencia municipal asaltan a los transeúntes, no hay seguridad, no tienen un buen director de seguridad y eso porque lo impone el presidente municipal (Raymundo Martínez Carbajal), aquí debería ser de elección popular, no de imposición de los presidentes”, acotó Fernández Tinoco.