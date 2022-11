Hoy Estado de México-noviembre 25, 2022

Este viernes, el álbum ‘Thriller’ de Michael Jackson cumple cuatro décadas, y a pesar de la muerte del cantante, el disco permanece en el gusto del público, adultos y jóvenes.

Su lanzamiento fue el 30 de noviembre de 1982 y hasta hoy ha logrado vender más de 100 millones de álbumes.

Este fue el álbum que convirtió a Michael Jackson en el Rey del Pop, y a 13 años de su fallecimiento, Spotify al registrado 36.7 millones de descargas al mes de las canciones del artista.

Y es que a través de la plataforma, el disco se puede escuchar en formato doble, y cuenta con un total de 34 canciones, unas inéditas y otras versiones.

‘Thriller 40’ cuenta con una versión de ‘Billie Jean’ en voz del rapero Kanye West y otra de ‘Beat It’ que canta Fergie.

Sorprendentemente, su carrera jamás se opacó con las acusaciones de pedofilia que llovían en torno al artista.

«Michael es alguien a quien admiro. No es una persona real. Cuando empecé en el mundo de la música, a lo único a lo que aspiraba era a ser como él», explicó el canadiense The Weeknd para el semanario GQ.

Y es que además de la fama de Michael, mucha de la magia de este disco se debió a la excelente producción de Quincy Jones, quien ya había trabajado con el cantante en Off The Wall en 1979 y a quien la firma discográfica no aceptaba como productor

«Lo veían como un productor de jazz, una música que apenas vendía, según los directivos», señaló Oliver Cachin, escritor de dos libros sobre la vida de Michael.

El trabajo realizado entre Jackson y Jones, causó magia total, así lo explicó el mismo Quincy: «Cuando estábamos acabando ‘Beat It’… Trabajábamos cinco días y noches sin dormir. En un momento dado, los altavoces empezaron a sacar llamas», dijo en entrevista para la revista Rolling Stone.